Reuters: Трамп был удивлен приглашением Зарифа на саммит G7

БИАРРИЦ /Франция/, 25 августа. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп не был предупрежден о том, что министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф прибудет во французский город Биарриц, где проходит саммит Группы семи (G7). Об этом сообщило в воскресенье агентство Reuters со ссылкой на представителя Белого дома.

По его словам, присутствие Зарифа "стало сюрпризом" для Трампа. При этом он подчеркнул, что каких-либо планов провести встречу между иранским министром и представителями американской администрации в Биаррице в настоящий момент нет.

Ранее AFP со ссылкой на администрацию президента Франции сообщило о том, что Зариф проводит встречу на полях G7 с министром иностранных дел Франции Жан-Ивом Ле Дрианом. По данным телеканала BFM, решение об этой встрече было принято в субботу вечером по итогам рабочего ужина лидеров стран G7.

Официальный представитель иранского МИД Аббас Мусави подтвердил прибытие иранского министра иностранных дел Ирана Мохаммада Джавада Зарифа в Биарриц для проведения встреч на полях саммита Группы семи. По его словам, Зариф прибыл на саммит по приглашению французского министра иностранных дел Жан-Ива Ле Дриана "для продолжения консультаций между представителями Ирана и Франции".

30 июля представитель американской администрации высокого ранга объявила, что США вводят санкции в отношении Зарифа. Она утверждала, что "Зариф является лицом иранского режима для международного сообщества, он стоит во главе распространения пропаганды и дезинформации в поддержку ядерной программы Тегерана, создания баллистических ракет и террористических сетей". Попадание в санкционный список означает заморозку активов в США и запрет для американских граждан или компаний вести бизнес с его фигурантами.