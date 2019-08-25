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Саммит G7 во Франции
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Елисейский дворец оценивает как позитивные результаты переговоров с главой МИД Ирана

Обсуждения с главой МИД Ирана "были позитивными и будут продолжены", говорится в соответствующем заявлении

БИАРРИЦ /Франция/, 25 августа. /ТАСС/. Франция расценивает как позитивные результаты переговоров, которые прошли в воскресенье в Биаррице с участием министра иностранных дел Ирана Мохаммада Джавада Зарифа. Об этом сообщил представитель Елисейского дворца.

"Обсуждения с Зарифом были позитивными и будут продолжены, - говорится в заявлении. Переговоры проводились на полях саммита Группы семи. Первоначально Зариф вел переговоры с главой МИД Франции Жан-Ивом Ле Дрианом. В дальнейшем к ним присоединился президент Франции Эмманюэль Макрон.

Теги
ИранФранцияЗариф, Мохаммад ДжавадМакрон, ЭмманюэльЛе Дриан, Жан-ИвСаммит G7 во Франции
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