Елисейский дворец оценивает как позитивные результаты переговоров с главой МИД Ирана

БИАРРИЦ /Франция/, 25 августа. /ТАСС/. Франция расценивает как позитивные результаты переговоров, которые прошли в воскресенье в Биаррице с участием министра иностранных дел Ирана Мохаммада Джавада Зарифа. Об этом сообщил представитель Елисейского дворца.

"Обсуждения с Зарифом были позитивными и будут продолжены, - говорится в заявлении. Переговоры проводились на полях саммита Группы семи. Первоначально Зариф вел переговоры с главой МИД Франции Жан-Ивом Ле Дрианом. В дальнейшем к ним присоединился президент Франции Эмманюэль Макрон.