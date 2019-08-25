В Вашингтоне рассчитывают, что в Гонконге будет найдено "гуманное решение" проблем

БИАРРИЦ /Франция/, 25 августа. /ТАСС/. Администрация США рассчитывает на "гуманное решение" проблем Гонконга. Об этом заявил в воскресенье в интервью телекомпании Fox News американский министр финансов Стивен Мнучин, сопровождающий президента США Дональда Трампа на саммите Группы семи (G7).

"Конечно же, мы очень надеемся на то, что в Гонконге удастся найти гуманное решение, - подчеркнул он. - Мы следим за ситуацией. Президент вновь сказал, что, как он считает, если бы председатель КНР Си Цзиньпин сел за стол переговоров с демонстрантами, то все бы закончилось за несколько часов". "Мы надеемся на то, что в Гонконге наступит спокойствие", - добавил Мнучин.

Он отказался высказывать предположения по поводу того, как повлияло бы на американо-китайские отношения применение Китаем силы в Гонконге. "Не хочу выступать с предположениями, поскольку это не тот исход, на который мы рассчитываем, - заявил он. - Мы рассчитываем на мирный исход. Когда осуществлялась передача Гонконга, Китай заключил с Великобританией соглашение, и мы ожидаем, что Китай будет соблюдать условия этого соглашения". "Президент Трамп рассчитывает, что там будет найдено гуманное решение", - подчеркнул он.

В начале июня в Гонконге вспыхнули массовые протесты против инициированного местными властями законопроекта, который был направлен на то, чтобы наладить механизм выдачи из Гонконга в материковый Китай для судебного преследования лиц, подозреваемых в нарушении законов КНР или находящихся в розыске. Под давлением общественности глава местной администрации Кэрри Лам сняла законопроект с повестки, но это не остановило волну антиправительственных протестов.