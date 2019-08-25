Сторонники кандидатов в президенты Абхазии собираются у здания ЦИК в ожидании результатов

СУХУМ, 26 августа. /ТАСС/. Сторонники кандидатов в президенты Абхазии в ожидании результатов голосования собираются у здания ЦИК, передает корреспондент ТАСС.

Ко входу в ЦИК посторонние подойти не могут, там установлены железные ограждения, за которыми наблюдают сотрудники милиции и спецотряда особого реагирования (СОБР) МВД. В здание могут войти только представители окружных избиркомов, которые везут со всей республики бюллетени и протоколы по результатам подсчета голосов. Глава МВД Абхазии Гарри Аршба сообщил, что милиция усилила охрану здания ЦИК.

В настоящее время на площадке перед ЦИК собрались около 200 человек. Между тем, как сообщали ранее в ЦИК, комиссия будет собирать документы до утра и озвучит предварительную информацию о голосовании не раньше 10:00 26 августа.

В выборах участвуют девять кандидатов, лидируют трое. Согласно данным штаба кандидата Квицинии, действующий президент Абхазии Рауль Хаджимба набирает 26,58% голосов избирателей после обработки данных с 97% участков - 150 и 154. Бывший заместитель министра иностранных дел Олег Аршба пока получает 24,86%, председатель оппозиционной партии "Амцахара" Алхас Квициния - 24,61%. В штабе Хаджимбы подтвердили его лидерство.

Для победы в первом туре кандидату необходимо набрать более половины голосов от числа пришедших на выборы. Как информировали ранее в ЦИК, явка на 19:30 мск превысила 56%, выборы признаны состоявшимися.