Хаджимба заявил о подготовке к участию во втором туре на выборах президента Абхазии

СУХУМ, 26 августа. /ТАСС/. Действующий президент Абхазии Рауль Хаджимба заявил о лидерстве на выборах президента республики после подсчета голосов своим штабом. При этом, по его словам, следует готовиться ко второму туру.

"Мы лидируем, но результаты, прямо скажу, не лучшие. Сейчас задача - готовиться ко второму туру, - сказал он, обращаясь к сторонникам после завершения подсчета голосов своим штабом. - Сейчас непонятно, кто прошел во второй тур".

В свою очередь глава штаба другого кандидата в президенты Абхазии Беслан Эшба сообщил, что председатель оппозиционной партии "Амцахара" Алхас Квициния выходит во второй тур выборов вместе с действующим президентом.

"Алхас Квициния выходит во второй тур вместе с действующим президентом Хаджимбой", - сказал он, добавив, что разница между вторым и третьим местом по числу голосов оказалась минимальной.

"Мы ничего никому уступать не собираемся и доведем второй тур до конца", - сказал Квициния, обращаясь к сторонникам после завершения штабом подсчета голосов.

Еще один кандидат Олег Аршба пока не прокомментировал распределение голосов.

В выборах участвуют девять кандидатов, лидируют трое: ранее в штабе Квицинии сообщали, что действующий президент Абхазии Хаджимба набрал 26,58% голосов избирателей после обработки данных с 97% участков - 150 и 154, бывший заместитель министра иностранных дел Олег Аршба - 24,86%, Квициния - 24,61%. ЦИК не озвучивал предварительные итоги голосования.

Для победы в первом туре кандидату необходимо набрать более половины голосов от числа пришедших на выборы. По данным ЦИК, явка на 19:30 мск превысила 56%, выборы признаны состоявшимися.

В новость были внесены изменения (03:40 мск) - добавлена информация по тексту.