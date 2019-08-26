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Палестино-израильский конфликт

ВВС Израиля нанесли ответный удар по объектам ХАМАС в секторе Газа

В частности, был атакован офис командира одного из батальонов радикального движения

ТАСС, 26 августа. ВВС Израиля нанесли удар по военной базе движения ХАМАС в секторе Газа в ответ на совершенный ранее палестинскими радикалами обстрел израильской территории. Об этом в понедельник сообщила в Twitter пресс-служба Армии обороны Израиля.

Как отмечается в заявлении, израильская авиация нанесла удар "по нескольким целям на территории военной базы ХАМАС в северной части сектора Газа", в том числе по зданию, в котором располагался офис командира одного из батальонов радикального движения.

"Атака была осуществлена в ответ на совершенный ранее ракетный обстрел из сектора Газа", - говорится в заявлении. Информации о пострадавших с палестинской стороны не поступало.

В воскресенье палестинские радикалы из сектора Газа выпустили три ракеты по Израилю, две из которых были перехвачены системой ПВО.

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ПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
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