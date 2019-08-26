СМИ: политические партии Италии не могут договориться о кандидате на пост премьера

РИМ, 26 августа. /ТАСС/. Итальянские партии "Движение "5 звезд" и Демократическая партия (ДП) не могут договориться о кандидате на пост главы правительства нового парламентского большинства. Об этом пишет в понедельник газета Corriere della Sera .

По ее данным, на продолжении работы Джузеппе Конте во главе кабинета настаивает "Движение "5 звезд", тогда как ДП, представлявшая оппозицию, считает его ответственным за принятие антиконституционных законов во время правления в коалиции с "Лигой". При этом представители ДП заявляют, что разрешить спор о премьере возможно, договорившись об альтернативной кандидатуре. Ранее один из видных представителей "пятизвездных", заместитель главы МИД Манлио Ди Стефано сообщил ТАСС, что сохранение Конте на посту премьера - одно из условий альянса партии и ДП.

Конте, который находится на саммите Группы семи, не комментирует возможность продолжения работы во главе кабмина. Однако он заявил, что для него возвращение к альянсу с "Лигой" невозможно.

Одним из других возможных кандидатов в премьеры СМИ называли председателя нижней палаты парламента, члена "Движение "5 звезд" Роберто Фико. Однако в его окружении сообщили, что он намерен продолжать работу в парламенте. Выходом из тупика может стать предложение назначить на пост главы правительства Луиджи Ди Майо, пишет Corriere della Sera. При этом Конте прочат пост министра иностранных дел в новом кабинете. Его кандидатура может быть также предложена в качестве еврокомиссара от Италии.

Результаты переговоров о формировании альтернативного парламентского большинства будут представлены президенту Серджо Маттарелле 27 августа в ходе нового раунда политических консультаций. В случае отсутствия соглашения президент распустит парламент и назначит проведение новых выборов.