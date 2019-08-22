"Движение "5 звезд" предлагает оставить Конте на посту премьера Италии

РИМ, 22 августа. /Корр. ТАСС Вера Щербакова/. Входившее в распавшуюся правящую коалицию Италии "Движение "5 звезд" настаивает на сохранении Джузеппе Конте во главе нового правительства, которое может быть сформировано на основании альтернативного парламентского большинства. Об этом заявил представитель партии, бывший заместитель главы МИД Манлио Ди Стефано.

"Демпартия не хочет Конте. "Лига" не хочет Конте. Итальянцы любят Конте. Больше не требуется комментариев", - написал политик у себя Twitter в четверг. "C Конте мы должны начинать сначала", - ответил Ди Стефано на просьбу корреспондента ТАСС прокомментировать, означает ли данное заявление, что выдвижение Конте в премьеры - это условие "Движения" для формирования новой коалиции.

Делегация "пятизвездных" вечером завершит серию консультаций с президентом страны Серджо Маттареллой по поиску выхода из сложившегося правительственного кризиса. Один из вариантов - создание альтернативного большинства при сохранении нынешнего созыва парламента, в которое бы вошли "Движение" и Демократическая партия (ДП), находившаяся до сих пор в оппозиции. Последняя уже заявила о своей готовности к сотрудничеству при соблюдении определенных условий, среди которых "полное изменение предыдущей политической линии". Из источников близких руководству ДП известно, что кандидатура Конте партию не устраивает. Любое правительство, которому будет оказана поддержка ДП, остается предметом обсуждения.

При этом бывшие союзники "Движения" из партии "Лига" настаивают за проведении новых выборов. Эту идею поддерживают другие представители правого центра - партий "Братья Италии" и "Вперед, Италия" Сильвио Берлускони. Бывший премьер-министр заявил, что считает единственно возможным правоцентристский кабинет (без "Движения" и ДП - прим. ТАСС).

Во вторник глава коалиционного правительства в составе партий "Движение "5 звезд" и "Лига" Конте подал в отставку. К этому решению его подтолкнули высказывания его заместителя, главы МВД и лидера "Лиги" Маттео Сальвини, который 8 августа заявил, что правящего большинства не существует, и призвал к проведению новых выборов. Президент поручил Конте исполнять текущие обязанности до назначения нового правительства. Так, Конте будет представлять Италию на саммите Группы семи, который начинается в эти выходные во французском Биаррице.