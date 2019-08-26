Глава МИД Анголы на встрече с Лавровым передал от президента страны послание Путину

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Министр иностранных дел Анголы Мануэл Домингуш Аугушту передал в понедельник на встрече с главой МИД России Сергеем Лавровым послание от президента своей страны Жоау Лоуренсу российскому лидеру Владимиру Путину.

"Прежде всего я хотел бы вручить послание, которое направил президент Анголы Жоау Лоуренсу президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину", - сказал глава МИД Анголы, передавая послание российскому министру.

Он отметил, что целью его визита является рассмотрение вопросов двусторонних отношений и то, как "выполняются те указания, которые были даны во время визита президента Анголы в Москву".

"С того момента, как закончился визит президента Жоау Лоуренсу в Москву, мы работали и продолжаем работать над выполнением тех программ, проектов, которые послужат делу укрепления экономики Анголы и сотрудничеству между нашими странами", - добавил Аугушту.

Глава МИД Анголы также поблагодарил Лаврова за теплый прием. Как отметил Аугушту, каждый раз, посещая Россию, он испытывает чувство, что приезжает домой.

Президент Анголы посещал Россию в начале апреля, тогда же состоялись его переговоры с Путиным.