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Саммит G7 во Франции

Трамп: все страны G7 согласны, что Иран не должен получить ядерное оружие

Все страны G7 согласны, что Иран не должен получить ядерное оружие - Трамп.

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Теги
СШАИранТрамп, ДональдСаммит G7 во Франции
Трамп заявил, что следующий саммит G7 может пройти в его имении в Майами
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