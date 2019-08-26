Израиль вдвое сократил поставки дизтоплива в сектор Газа после ракетных обстрелов

ТЕЛЬ-АВИВ, 26 августа. /ТАСС/. Израиль с утра понедельника вдвое сократил поставки в сектор Газа дизельного топлива в ответ на ракетные обстрелы с территории палестинского приморского анклава. Об этом сообщило Управление по координации действий правительства Израиля на палестинских территориях (КОГАТ) при Минобороны.

"После ракетных обстрелов из сектора Газа территории Израиля было решено сократить количество топлива, поставляемого на электростанцию в сектор Газа через контрольно-пропускной пункт "Керем-Шалом" до дальнейшего уведомления. Сокращение вдвое количества поставляемого дизельного топлива значительно сократит возможности станции по выработке электроэнергии для нужд населения сектора Газа", - говорится в сообщении КОГАТ.

25 августа радикалы из сектора Газа выпустили три ракеты по Израилю, две из которых были перехвачены системой ПВО "Железный купол". В ответ Армия обороны Израиля ночью поразила несколько целей на военной базе правящего в анклаве палестинского движения ХАМАС в северной части сектора. В предыдущий раз палестинские радикалы из Газы выпускали ракеты по южным районам Израиля 21 и 22 августа. Тогда в ответ израильская армия дважды поразила военные цели ХАМАС в приморском анклаве.