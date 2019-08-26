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Саммит G7 во Франции

В Белом доме объяснили пропуск Трампом сессии G7 по климату

При этом в Вашингтоне отметили, что вместо президента на мероприятии присутствовал представитель администрации высокого ранга

БИАРРИЦ /Франция/, 26 августа. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп не участвовал в сессии саммита Группы семи (G7), посвященной климату, проведя вместо этого двусторонние встречи с представителями Германии и Индии. Об этом сообщила в понедельник пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм.

"У президента были запланированы встречи, в том числе двусторонние с Германией и Индией, поэтому вместо него присутствовал представитель администрации высокого ранга", - пояснила она.

Тема защиты окружающей среды и предотвращение потепления климата была обозначена Францией как одна из основных на этом саммите. Дискуссии по этому вопросу проходят на фоне обширных лесных пожаров в Бразилии, Боливии, Парагвае и Перу. Бразильский Национальный институт космических исследований (Inpe) сообщил, что за первые семь месяцев текущего года в результате пожаров было уничтожено более 1,86 млн гектаров экваториальных лесов Амазонии, расположенных на территории крупнейшей южноамериканской страны. Как уточнялось, это примерно 0,44% территории биома.

Теги
СШАИндияГерманияТрамп, ДональдСаммит G7 во Франции
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