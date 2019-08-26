Президент Ливана считает, что атака израильских дронов равносильна объявлению войны

ТАСС, 26 августа. Атаки израильских ВВС на ливанские территории равносильны объявлению войны. Об этом заявил в понедельник президент Ливана Мишель Аун.

"Атаки израильских беспилотников на территории Ливана являются фактически объявлением войны", - цитирует Ауна телеканал Al Mayadeen. "Атаки позволяют нам воспользоваться своим правом на защиту нашего суверенитета, независимости и территориальной целостности", - подчеркнул он.

"Ливанский народ стремится к миру, а не к войне, но мы не позволим никому угрожать нам в какой бы то ни было форме", - добавил Аун.

По сообщениям арабских СМИ, в ночь с воскресенья на понедельник Израиль с помощью беспилотников нанес три удара по военной базе радикальной группировки Народный фронт освобождения Палестины - Главное командование (НФОП-ГК), расположенной в Кусае в долине Бекаа. По предварительной информации, в результате налета был нанесен материальный урон, пострадавших среди бойцов нет. Последний раз израильские ВВС совершали рейд на этот палестинский лагерь в июле 2015 года. По сведениям телеканала Al Hadath, бойцы шиитской "Хезболлах" используют базу своего союзника для переброски иранского оружия из Сирии в Ливан.