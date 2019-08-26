Абэ подтвердил готовность встретиться с Ким Чен Ыном без предварительных условий

БИАРРИЦ /Франция/, 26 августа. /ТАСС/. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ подтвердил готовность провести встречу с лидером КНДР Ким Чен Ыном без каких-либо предварительных условий. Об этом в понедельник на пресс-конференции по итогам прошедшего в Биаррице саммита G7 заявил сам глава японского правительства.

"Для решения ракетно-ядерной проблемы [КНДР] и самое главное - проблемы похищенных японских граждан, я буду двигаться к личной встрече с председателем Ким Чен Ыном без каких-либо предварительных условий", - подчеркнул он. Синдзо Абэ также отметил, что лидеры G7 поддержали его стремление наладить диалог с КНДР.

Абэ в последние месяцы неоднократно открыто заявлял, что готов провести встречу с лидером КНДР. По мнению главы японского правительства, встреча с Ким Чен Ыном необходима, чтобы добиться прогресса в деле возвращения на родину японцев, похищенных разведкой КНДР в 70-е годы прошлого века.

Тема похищений японцев разведывательными службами КНДР - одна из самых болезненных в отношениях двух стран, которые не поддерживают официальных дипломатических связей. В 2002 году Пхеньян впервые признал факт похищения только 13 граждан Японии и позволил пятерым из них вернуться на родину. Остальные были объявлены умершими, а их родственникам направлены останки, подлинность которых подтвердить не удалось.

В мае 2014 года правительства Японии и КНДР договорились провести новое расследование похищений японских граждан, однако занимавшаяся этим комиссия была впоследствии распущена по инициативе Пхеньяна.