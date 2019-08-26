Джонсон заявил, что у Ирана появилась возможность вернуться к соблюдению СВПД

БИАРРИЦ /Франция/, 26 августа. /ТАСС/. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил о том, что у Ирана появилась возможность вернуться к выполнению положений Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД). Об этом он сказал в понедельник на пресс-конференции по итогам саммита G7 в Биаррице.

"Сейчас существует очевидная возможность для того, чтобы Иран вернулся к соблюдению ядерной сделки, СВПД, и возобновил диалог, а также прекратил свою деструктивную деятельность в регионе", - заметил Джонсон.

"Ирану никогда, ни при каких обстоятельствах не стоит позволять получить ядерное оружие", - добавил он.

Проблема иранского ядерного досье резко обострилась после одностороннего выхода США из СВПД 8 мая 2018 года и введения против Ирана американских экономических санкций в сфере нефтяного экспорта. По версии иранской стороны, оставшиеся участники сделки, прежде всего европейцы, не в полной мере исполняют свои обязательства в экономической части соглашения, поэтому сделка в ее нынешнем виде не имеет смысла.

В понедельник, выступая по итогам саммита, хозяин встречи, президент Франции Эмманюэль Макрон, выступил за проведение встречи между лидерами США и Ирана Дональдом Трампом и Хасаном Роухани в ближайшее время. Такая встреча, по его словам, позволила бы значительно продвинуться вперед в снятии напряженности вокруг иранского ядерного досье. Трамп в свою очередь заявил, что готов ко встрече с Роухани при наличии надлежащих условий.

8 мая 2019 года Роухани объявил, что Тегеран приостанавливает часть обязательств по ядерной сделке и дает другим участникам 60 дней на то, чтобы вернуться к ее выполнению. 7 июля Тегеран перешел ко второму этапу приостановки (объявил об обогащении урана свыше 3,67%) и пообещал сокращать обязательства каждые 60 дней, если другие участники не будут придерживаться достигнутых договоренностей.