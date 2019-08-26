Макрон считает начало ратификации Россией соглашения по климату крупным успехом

БИАРРИЦ /Франция/, 26 августа. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон считает крупным событием начало ратификации Россией Парижского соглашения по климату. Об этом он заявил в понедельник на пресс-конференции по итогам саммита Группы семи (G7) в Биаррице.

"Мы продолжаем работать над выполнением соглашения по климату, мы достигли согласия России на начало процесса ратификации, - отметил он. - У меня была очень хорошая беседа с [президентом РФ] Владимиром Путиным. Решение России является крупным продвижением на этом пути".

Как сообщили в Министерстве природных ресурсов и экологии РФ, в правительство внесено предложение о ратификации Парижского соглашения по климату, которое было подписано 12 декабря 2015 года во французской столице. Государства, ратифицировавшие этот документ, условились не допустить повышения средней температуры на планете к 2100 году более чем на 2 градуса Цельсия по сравнению с доиндустриальной эпохой. В 2017 году серьезным ударом стало решение президента США Дональда Трампа выйти из соглашения, поскольку оно, по его мнению, тормозит развитие американской экономики.