Oxfam раскритиковала саммит G7 за отсутствие эффективных решений по борьбе с неравенством

БИАРРИЦ /Франция/, 26 августа. /ТАСС/. Саммит Группы семи (G7), который завершился в Биаррице в понедельник, принес мало решений в сфере борьбы с неравенством, хотя именно эта тема заявлялась основной с момента перехода председательства в "семерке" к Франции. Такое мнение озвучил представитель неправительственной организации (НПА) Oxfam Робен Гитар на полях саммита.

"Не сумев заставить всех семерых лидеров коллективно взять на себя обязательства по всеобъемлющей борьбе с неравенством, президент [Франции Эмманюэль] Макрон вместо этого сделал выбор в пользу разрозненных обещаний, которые, к сожалению, не сильно меняют дело", - констатировал Гитар. "Саммит принес очень мало решений, которые смоются ближайшим приливом", - добавил он, подразумевая центральный пляж Биаррица: волны прибоя большую часть мероприятия показывались на главном экране пресс-центра.

Заявление Oxfam

В своем заявлении, распространенном в понедельник, организация обвиняет лидеров "семерки" в том, что, несмотря на заявления о приверженности борьбе с неравенством, именно их страны способствовали развитию в мире системы, при которой сверхбогатые люди и компании оказывают влияние на политику. В качестве причин называются недостаточное финансирование государственных услуг и сознательное занижение налогов для крупных корпораций и сверхбогатых людей. В этой связи организация призвала страны увеличить вложения в образование, здравоохранение и социальные сервисы, а также в зарубежные гуманитарные проекты.

"Сахель - один из беднейших регионов мира, также назывался в качестве приоритетного направления на саммите G7, но Франция не смогла мобилизовать богатейшие страны мира, чтобы они взяли на себя какие-то новые обязательства. Вместо этого было анонсировано туманное франко-германское партнерство, преимущественно сосредоточенное на вопросах безопасности", - говорится в заявлении. Также в нем приводятся слова Гитара, который указал на бесполезность попыток усиления безопасности, поскольку инвестиции на борьбу с неравенством отсутствуют. Он напоминает, что всего 1% от общего объема финансирования G7 на развитие уходит в страны этого региона.

Oxfam обратила внимание и на тот факт, что, хотя был представлен проект по сохранению лесов Амазонии и было обещано финансирование в размере $20 млн, "страны G7 не дали обязательств по серьезному снижению вредных выбросов". Подчеркивается, что Франция и Великобритания "присоединились к ФРГ, поддержав Green Climate Fund", однако при этом другие лидеры "семерки" "упустили свой шанс поддержать бедные страны" на пути борьбы с изменением климата и его последствиями.

"Время уходит, и мир не может позволить себе разбрасываться подобными шансами. Количество срочных проблем увеличивается, звучат тревожные сигналы, а общество все активнее выражает свою позицию: миллионы людей выходят на улицы и соответствующим образом голосуют на выборах, - отметил Гитар. - Если лидеры не будут действовать, они должны отойти в сторону, чтобы уступить место новому поколению".