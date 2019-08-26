Президент Италии начинает второй раунд консультаций о выходе из правительственного кризиса

Как и в прошлый раз, когда консультации проходили 21 и 22 августа сразу после отставки премьер-министра Джузеппе Конте, Маттарелла поговорит по телефону с почетным президентом Джорджо Наполитано, затем примет председателей обеих палат парламента - Марию Элизабетту Казеллати (Сенат) и Роберто Фико (Палата депутатов). После он встретится с представителями малочисленных парламентских фракций. Основные переговоры с делегациями крупных партий пройдут в среду. Последними президент выслушает представителей "Движения "5 звезд", которые работают над формированием нового парламентского большинства после распада их коалиции с "Лигой". Собственно, они должны будут дать знать главе государства, удалось ли достигнуть соглашения по программе и составу нового кабинета с другой партией в парламенте, которая могла бы гарантировать поддержку большинства. Объявление о своем решении Маттарелла может перенести на утро четверга, учитывая, что последняя встреча в его обнародованном графике состоится в 19:00 (20:00 мск) среды.

Известно, что "пятизвездные", сохраняющие наибольшее число голосов в парламенте, ведут переговоры с находившейся в оппозиции Демократической партией (ДП). Лидер "Движения" Луиджи Ди Майо озвучил ранее 10 приоритетных задач своей партии, первая из которых - реформа по сокращению числа парламентариев. Сообщалось также, что "пятизвездные" настаивают на сохранении Конте на посту премьер-министра. Отставной глава правительства, исполняющий текущие обязанности, представлял Италию на прошедшем во французской Биаррице саммите Группы семи и не стал давать итоговую пресс-конференцию. На полях встречи он лишь заявил, что не видит возможности возвращения к старой коалиции с "Лигой".

Конте на бис ближе, перспектива досрочных выборов дальше

Итальянские СМИ сообщали, что кандидатура Конте в качестве премьера не устраивает ДП, от которой решения принимает секретарь Никола Дзингаретти. Он является губернатором столичной области Лацио и не избирался в парламент. Он же возглавляет делегацию партии на консультациях. Однако накануне начала встреч у президента из источников ДП стало известно, что разногласия по Конте возможно преодолеть. "Технически у партий есть еще день для обсуждения деталей состава будущего кабинета, который должен быть представлен главе государства", - сообщили ТАСС источники в ДП. Как сообщил ряд местных СМИ, Конте, вернувшись из Франции, принял участие в одной из встреч.

В случае образования нового большинства на основе состава нынешнего парламента, избранного в марте 2018 года, новое голосование не понадобится. Таким образом, в новое коалиционное большинство войдут "пятизвездные" и ДП. Ранее они были непримиримыми оппонентами. К тому же после мартовских выборов, когда ни одна партия и коалиция не набрала достаточно голосов для получения большинства в парламенте, переговоры о коалиции "Движения" и ДП провалились. Тогда получилось сформировать коалицию "Движения" и "Лиги". Последняя теперь окажется в оппозиции вместе со своими старыми союзниками по предвыборному альянсу - партиями "Вперед, Италия" и "Братья Италии". Все три настаивали на проведении новых выборов, а инициатором нынешнего кризиса выступил лидер "Лиги" Маттео Сальвини, занимавший в коалиционном с "Движением" правительстве пост вице-премьера и главы МВД. За год нахождения у власти он удвоил свой рейтинг популярности, который достигает сейчас 35%. На выборах в марте 2018 года "Лига" получила 17%.

Сколько проживет новый альянс

Сложно сказать, насколько устойчивым и надежным окажется союз "Движения" и ДП. Обе партии в случае проведения выборов сейчас не набрали бы более 20% голосов, говорят эксперты. "Пятизвездные" значительно утратили популярность. Этот альянс дискредитируют обе партии, и многие сторонники обеих выступают против него. Однако, как всегда в случаях правительственного кризиса в Италии, у политиков есть благородный предлог для заключения таких союзов. Италия должна принять до конца года бюджет, и времени на это остается крайне мало, а новые выборы могут не принести никому уверенной победы для оперативного формирования правительства.

К тому же итальянская конституция предполагает, что парламентские выборы должны проходить раз в пять лет, и падение кабинета не означает автоматического роспуска парламента. Кроме того, Рим должен назвать своего кандидата в новую Еврокомиссию. Раньше предполагалось, что это будет кандидат "Лиги", поскольку эта партия получила наибольшее число голосов на последних выборах в Европарламент в мае, набрав 35% голосов.