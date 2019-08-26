Глава МИД Румынии не откажется от поста в правительстве

БУХАРЕСТ, 27 августа. /ТАСС/. Глава МИД Румынии Рамона Мэнеску заявила в понедельник, что не откажется от поста в правительстве, хотя руководство ее партии - Альянса либералов и демократов (АЛДЕ) - приняло решение о выходе из правящей коалиции, а партийный лидер Кэлин Попеску-Тэричану пригрозил, что министры, которые не покинут свои посты, будут исключены из этой политической силы.

"Я поняла позицию АЛДЕ, уважаю ее, и, конечно, каждый выбирает свой путь, - сказала Мэнеску в интервью телеканалу Digi 24. - Однако в этот момент для Румынии направить сигнал несостоятельности, непоследовательности, думаю, было бы плохо. Поэтому я решила остаться, пока не прояснится ситуация и пока я не продвинусь на переговорах с европейскими представителями. Сейчас по Румынии должны быть приняты решения, которые будут оказывать на страну влияние в предстоящие пять лет".

Глава МИД также сказала, что не будет вступать в Социал-демократическую партию (СДП). "Я продолжу работу как министр иностранных дел, и думаю, что этого достаточно", - заявила она.

После парламентских выборов 2016 года к власти в Румынии пришла левоцентристская правящая коалиция в составе СДП и АЛДЕ. В результате разногласий между партнерами лидер АЛДЕ сообщил в понедельник о выходе из коалиции и переходе партии в оппозицию. В правительство во главе с Виорикой Дэнчилэ (СДП) входят четыре министра от АЛДЕ, в том числе вице-премьер.