Две оппозиционные партии Румынии поддержат независимого кандидата в президенты

БУХАРЕСТ, 27 августа. /ТАСС/. Вышедший из правящей в Румынии коалиции Альянс либералов и демократов (АЛДЕ) образует вместе с оппозиционной партией "ПРО-Румыния" во главе с бывшим премьер-министром и экс-лидером Социал-демократической партии (СДП) Виктором Понтой предвыборный альянс с целью поддержки на президентских выборах независимого кандидата Мирчу Дьякону. Об этом сообщило в понедельник агентство AGERPRES.

"Думаю, что нужен независимый кандидат, который будет обращаться ко всем румынам", - приводит агентство слова лидера АЛДЕ Кэлина Попеску-Тэричану. "Мы обсудили это с "ПРО-Румыния", с председателем партии Виктором Понтой, который дал согласие поддержать Мирчу Дьякону. С этой целью сегодня коллеги согласились образовать предвыборный альянс между АЛДЕ и "ПРО-Румыния" для поддержки кандидатуры Мирчи Дьякону".

Ранее кандидатом в президенты от АЛДЕ был объявлен партийный лидер Попеску-Тэричану. Он не имел шансов на победу без поддержки СДП, которая однако выдвинула собственного кандидата - председателя партии, премьер-министра Виорику Дэнчилэ. В результате Попеску-Тэричану отказался баллотироваться в президенты, объявил о выходе АЛДЕ из правящей коалиции и переходе в оппозицию.

69-летний Мирча Дьякону - популярный актер, политик и преподаватель бухарестского Национального университета театрального и кинематографического искусства имени Иона Луки Караджале. Он занимал пост директора театра имени Константина Ноттара, был сенатором от Национал-либеральной партии и независимым европарламентарием (2014-2019 гг.). О намерении выступить независимым кандидатом на президентских выборах Дьякону сообщил в воскресенье.

Первый тур президентских выборов в Румынии пройдет 10 ноября. Если ни один кандидат не наберет 50% +1 голоса, то 24 ноября состоится второй тур.

Левоцентристская правящая коалиция в составе СДП и АЛДЕ находится у власти в Румынии после парламентских выборов 2016 года. В результате распада коалиции СДП теряет парламентское большинство и, соответственно, право образовать новый кабинет. Как сказала в понедельник Дэнчилэ после известия о выходе АЛДЕ из коалиции, социал-демократы предпримут переговоры, чтобы получить новое большинство в парламенте и остаться у власти.