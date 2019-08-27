В Японии считают, что КНДР разрабатывает ракеты с изменяемой траекторией полета

ТОКИО, 27 августа. /ТАСС/. КНДР занимается разработкой ракет с изменяемой траекторией полета с целью более эффективного преодоления систем ПРО. Об этом заявил во вторник на пресс-конференции в Токио министр обороны Японии Такэси Ивая.

"Северная Корея, вероятно, разрабатывает ракеты с непостоянной и более низкой траекторией полета, чтобы сделать их более трудными для перехвата системами ПРО", - сказал он, комментируя пуски, осуществленные Пхеньяном на прошлой неделе.

По его словам, есть также вероятность, что подобные технологии можно будет применять на ракетах не только малой, но и большой дальности.

КНДР 24 августа осуществила очередной ракетный пуск в сторону Японского моря. По данным Министерства обороны Японии, северокорейские ракеты не достигли японских территориальных вод или исключительной экономической зоны страны в Японском море. В Объединенном комитете начальников штабов Южной Кореи считают, что две северокорейские ракеты пролетели 380 км.