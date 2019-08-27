Украинский суд перенес рассмотрение дела экс-депутата Рады Надежды Савченко на два месяца

КИЕВ, 27 августа. /ТАСС/. Броварский районный суд Киевской области объявил перерыв на два месяца по делу экс-депутата Верховной рады Надежды Савченко и бывшего руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана, обвиняемых в подготовке к теракту. Об этом во вторник сообщила сама Савченко по итогам заседания суда.

"Я не знала, будут ли защитники Владимира Рубана. Их не оказалось, поэтому перенесли заседание", - сказала она в эфире телеканала "112 Украина", отметив, что речь идет о двухмесячном перерыве.

Савченко также пояснила, что такое решение связано с загруженностью судей.

Следствие обвиняет Савченко и Рубана в подготовке к теракту в сессионном зале парламента и в правительственном квартале. В марте 2018 года сотрудники Службы безопасности Украины задержали Рубана при пересечении линии соприкосновения в Донбассе. Верховная рада 22 марта 2018 года лишила Савченко депутатской неприкосновенности и предоставила разрешение на арест, после чего ее взяли под стражу. Сроки ареста им неоднократно продлевали. 16 апреля Савченко и Рубан были освобождены из-под стражи, так как срок их ареста истек.