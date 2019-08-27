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Спикер Рады подписал новый Избирательный кодекс Украины

Новый документ, в частности, упраздняет с 1 декабря 2023 года действующую смешанную систему выборов в парламент

КИЕВ, 27 августа. /ТАСС/. Спикер Верховной рады VIII созыва Андрей Парубий подписал новый Избирательный кодекс Украины. "Глава профильного комитета Верховной рады сегодня подписал Избирательный кодекс с открытыми списками. И это открыло для меня путь подписать закон, и я неотложно подписал Избирательный кодекс", - сообщил Парубий на своей странице в Twitter. Для окончательного вступления в силу требуется еще подписание документа главой государства и публикация в официальной прессе.

Парламент Украины утвердил Избирательный кодекс 11 июля 2019 года, хотя он был зарегистрирован в парламенте еще в 2015 году при президенте Петре Порошенко. Во втором чтении депутаты рассматривали его больше месяца, поскольку было предложено более 4,5 тыс. поправок.

Представитель президента Украины в Раде Руслан Стефанчук ранее заявлял, что кодекс был принят с нарушением регламента. По этой причине, отмечал он, остается неясным, будет ли глава государства Владимир Зеленский подписывать документ.

Новый кодекс

Новый кодекс упраздняет с 1 декабря 2023 года действующую смешанную систему выборов в Раду, когда 225 мест в парламенте распределяются между партиями, которые преодолели пятипроцентный барьер (закрытые списки). При этом еще 199 мест отводится депутатам, избранным в одномандатных округах.

Документ регулирует вопросы подготовки и проведения выборов президента, депутатов парламента, местных советов, а также мэров городов и руководителей сельских администраций.

В случае введения кодекса в действие утратят силу законы "Про выборы президента Украины", "Про выборы народных депутатов Украины", "Про местные выборы", "Про государственный реестр избирателей", "Про центральную избирательную комиссию".

Теги
УкраинаПорошенко, Петр АлексеевичПарубий, Андрей ВладимировичЗеленский, Владимир Александрович
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