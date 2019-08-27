Спикер Рады подписал новый Избирательный кодекс Украины

КИЕВ, 27 августа. /ТАСС/. Спикер Верховной рады VIII созыва Андрей Парубий подписал новый Избирательный кодекс Украины. "Глава профильного комитета Верховной рады сегодня подписал Избирательный кодекс с открытыми списками. И это открыло для меня путь подписать закон, и я неотложно подписал Избирательный кодекс", - сообщил Парубий на своей странице в Twitter. Для окончательного вступления в силу требуется еще подписание документа главой государства и публикация в официальной прессе.

Парламент Украины утвердил Избирательный кодекс 11 июля 2019 года, хотя он был зарегистрирован в парламенте еще в 2015 году при президенте Петре Порошенко. Во втором чтении депутаты рассматривали его больше месяца, поскольку было предложено более 4,5 тыс. поправок.

Представитель президента Украины в Раде Руслан Стефанчук ранее заявлял, что кодекс был принят с нарушением регламента. По этой причине, отмечал он, остается неясным, будет ли глава государства Владимир Зеленский подписывать документ.

Новый кодекс

Новый кодекс упраздняет с 1 декабря 2023 года действующую смешанную систему выборов в Раду, когда 225 мест в парламенте распределяются между партиями, которые преодолели пятипроцентный барьер (закрытые списки). При этом еще 199 мест отводится депутатам, избранным в одномандатных округах.

Документ регулирует вопросы подготовки и проведения выборов президента, депутатов парламента, местных советов, а также мэров городов и руководителей сельских администраций.

В случае введения кодекса в действие утратят силу законы "Про выборы президента Украины", "Про выборы народных депутатов Украины", "Про местные выборы", "Про государственный реестр избирателей", "Про центральную избирательную комиссию".