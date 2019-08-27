Трамп убежден, что саммит Группы семи был успешным для США

ВАШИНГТОН, 27 августа. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп раскритиковал освещение некоторыми СМИ саммита Группы семи в Биаррице и подчеркнул, что встреча была успешной для Вашингтона.

"Саммит был большим успехом для США и для всех. Вымышленные новости не имеют отношения к тому, что на самом деле происходило, - написал глава Белого дома во вторник в Twitter. - Это было отлично!"

Как заявил американский лидер на пресс-конференции в понедельник по итогам форума, участники саммита продемонстрировали единство.

Группа семи (G7) - объединение экономически развитых стран, в которое входят Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония. В формате "семерки" клуб существовал с 1976 по 1997 год. После присоединения России он стал называться G8. В марте 2014 года в результате событий на Украине и последовавшего кризиса в отношениях США и Европы с Россией западные участники объединения в период пребывания у власти в Вашингтоне президента Барака Обамы приняли решение вернуться к формату "семерки".