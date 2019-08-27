Сторонники ликвидированной УПЦ КП сорвали рассмотрение своего иска против Минкультуры

КИЕВ, 27 августа. /ТАСС/. Сторонники ликвидированной Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) сорвали во вторник в Окружном административном суде Киева (ОАСК) рассмотрение своего иска против Министерства культуры об отмене приказа о ликвидации патриархата. Об этом сообщила пресс-служба суда.

Суд был вынужден перенести слушания на 11 сентября из-за нарушения правопорядка во время судебного заседания. Так, отметили в пресс-службе, сторонники главы УПЦ КП Филарета, несмотря на замечания, выкрикивали "Позор", перебивали судью и требовали восстановить свой патриархат.

"Слушать дело было невозможно, и судьей был объявлен перерыв до 11 сентября", - добавили в ОАСК.

После этого сторонники УПЦ КП заблокировали зал заседаний, в связи с чем секретариат суда был вынужден перенести заседания по другим делам. На место была вызвана следственно-оперативная группа. "Судья обратится в Высший совет правосудия с сообщением о вмешательстве в деятельность по осуществлению правосудия", - отметили в Окружном админсуде.

Ранее УПЦ КП отказалась признавать решение о роспуске Киевского патриархата и отказалась от томоса об автокефалии, после чего новая церковная структура - так называемая Православная церковь Украины (ПЦУ) - отобрала у Филарета Киевскую патриархию. В ответ 2 июля УПЦ КП обратилась в ОАСК с просьбой отменить ликвидацию патриархата.

УПЦ КП в декабре 2018 года вошла в состав ПЦУ, после чего какие-либо решения, изданные от имени Киевского патриархата или его уставных органов, не имеют канонической и юридической силы и не подлежат исполнению.