США одобрили поставки Японии 73 противоракет на $3,3 млрд

ВАШИНГТОН, 27 августа. /ТАСС/. Американская администрация приняла решение продать Японии противоракеты SM-3 Block-IIA на общую сумму в $3,295 млрд. Об этом сообщило во вторник Управление Министерства обороны США по оборонному сотрудничеству и безопасности DSCA (Defense Security Cooperation Agency), которое отвечает за поставки военной техники и оружия за рубеж по межправительственным контрактам, продвижение связей между Вооруженными силами США и других стран, оказание финансового и технического содействия иностранным партнерам Вашингтона в сфере обороны.

Разрешение получено на продажу 73 противоракет и пусковых установок MK 29, а также сопутствующего оборудования. Американские специалисты, согласно условиям контракта, будут также производить техническое обслуживание этих систем.

С точки зрения американского военного ведомства, выполнение контракта отвечает интересам "внешней политики и национальной безопасности США". Оно также "повысит безопасность ключевого союзника, который поддерживает стабильность и экономический рост в Азиатско-Тихоокеанском регионе".

"Предлагаемая продажа даст правительству Японии расширенные возможности для защиты от баллистических ракет и обороны территории Японии, а также обеспечения безопасности американских военных, размещенных в стране", - отмечается в документе. Там утверждается также, что поставка этих вооружений не изменит военный баланс сил в регионе.

Разрешение на выполнение нынешних договоренностей, которые в соответствии с национальным законодательством выдает Госдепартамент США, получено. Американская администрация официально уведомила Конгресс США о принятом ею решении. У законодательной ветви власти США теперь есть 30 дней на изучение этого военного контракта и его возможное блокирование.