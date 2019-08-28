СМИ: полиция Гонконга задержала трех человек по делу о штурме парламента

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 28 августа. /ТАСС/. Полиция Гонконга во вторник задержала трех человек в возрасте 19, 20 и 29 лет, которые подозреваются в причастности к штурму Законодательного совета и погромам внутри здания. Об этом в среду сообщила на своем сайте газета South China Morning Post.

1 июля, в день 22-й годовщины перехода Гонконга под суверенитет Китая, сотни радикально настроенных демонстрантов штурмовали местный парламент. Разбив стеклянные окна и двери, они прорвались внутрь, устроили погромы и акты вандализма. Позже их вытеснила оттуда полиция, применившая слезоточивый газ.

Лица атакующих были скрыты масками и защитными очками, за исключением лишь одного участника по имени Брайн Леунг: он демонстративно снял маску в зале заседания и засветил свое лицо перед камерами. Однако в июле он и еще около 60-ти предполагаемых активных участников штурма, чтобы избежать ареста, вылетели из Гонконга и укрылись на Тайване, уточняет газета.

По оценкам спикера Законодательного совета Эндрю Ляна, ущерб зданию от погромов превышает $5 млн. В комплексе были разбиты стеклянные панели, испорчено электрическое и компьютерное оборудование, мебель, выведена из строя система безопасности. Протестующие расписали стены антиправительственными лозунгами, запятнали краской герб Гонконга и портреты политических деятелей.

Местное правительство решительно осудило беспорядки и акты вандализма, а центральные власти КНР призвали привлечь участников штурма к уголовной ответственности. На сегодняшний день общее число задержанных по делу об участии в беспорядках достигло 883 человек.