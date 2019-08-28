СМИ: антикоррупционное бюро допросило главу офиса президента Украины по делу о взятке

КИЕВ, 28 августа. /ТАСС/. Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) допросило главу офиса президента Андрея Богдана по делу о предложении ему взятки. Об этом в среду сообщило агентство "Украинские новости " со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"Он был в НАБУ (на допросе)", - сказал собеседник агентства. По его словам, допрос состоялся на минувшей неделе.

Ранее, 30 июля, Богдан заявил, что Виталий Кличко потерял контроль над столицей, а Киевом фактически руководят "два-три "смотрящих", которые контролируют группы депутатов. Глава офиса президента сообщил, что к нему приходил адвокат "одного из смотрящих", сообщил, что они зарабатывают на городском бюджете $40 млн в год, и предложил Богдану "половину этой суммы" в обмен на неприкосновенность Кличко. Тогда Богдан заявил о намерении по этому факту подать иск в суд.

НАБУ 5 августа сообщило о возбуждении уголовного дела в связи с заявлением Богдана о предложении ему взятки.