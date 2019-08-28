Правительственные силы Йемена вернули контроль над городом Аден

ТАСС, 28 августа. Лояльные международно признанному правительству Йемена формирования полностью вернули контроль над портовым городом Аден - временной столицей страны, которую удерживали южные сепаратисты. Об этом заявил глава МВД Ахмед аль-Майсари.

"Силы легитимных властей вернули контроль над Аденом в полном объеме", - цитирует его телеканал Al Arabiya.

Ранее подразделения проправительственной группировки развернули наступление на стратегически важный город, который до последнего момента удерживали сторонники сепаратистского Южного переходного совета (ЮПС). Без боя они взяли его международный аэропорт и начали продвижение вглубь городских кварталов, периодически, как сообщалось, вступая в перестрелки с обороняющимися. Одновременно с этим в МВД призвали южан сложить оружие, обещав им полную неприкосновенность. Сепаратисты в большинстве случаев оставляли свои позиции, не оказывая сопротивления.

Силы йеменского правительства ранее днем также установили контроль над провинцией Абьян и ее административным центром - городом Зинджибар, вытеснив оттуда войска ЮПС. Некоторое время назад в МВД объявили о введении временного запрета на ношение оружия неправительственными формированиями в Адене, Абьяне и Лахдже.

7 августа в Адене, куда еще несколько лет назад из захваченной мятежниками-хуситами Саны перебралось руководство страны, начались вооруженные столкновения между сторонниками сепаратистов и проправительственными силами. Ожесточенные бои, в которых погибли около 40 человек и сотни были ранены, велись с применением тяжелых вооружений, а южанам удалось взять под контроль госучреждения, армейские базы и президентский дворец. ЮПС, которому, по некоторым данным, оказывают поддержку Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), потребовал отстранить президента Йемена Абд Раббо Мансура Хади от власти, назвав его ставленником исламистской партии "Аль-Ислах" - йеменского филиала ассоциации "Братья-мусульмане" (запрещена в РФ).

Аравийская коалиция, находящаяся в стране с 2015 года для борьбы с хуситами на севере, призвала прекратить огонь, а Саудовская Аравия пригрозила применить военную силу. Несмотря на последовавшие позднее сообщения о выводе войск ЮПС с захваченных позиций, его силы вплоть до сегодняшнего дня контролировали важные территории на юге страны.

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