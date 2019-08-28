В ГПУ заявили, что освобождение Вышинского связано с обменом в формате "35 на 35"

КИЕВ, 28 августа. /ТАСС/. Освобождение из-под стражи главного редактора "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского связано с подготовкой обмена удерживаемыми лицами между Россией и Украиной, который планируется провести по формуле "35 на 35". Об этом в среду сообщила пресс-секретарь генерального прокурора Украины Лариса Сарган.

"Сегодня в судебном заседании изменение меры пресечения Вышинскому состоялось в рамках подготовки к обмену "35 на 35" и с согласия самого Вышинского", - написала она в Twitter.