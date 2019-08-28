Джонсон и Эрдоган обсудили необходимость выполнения Россией обязательств в Идлибе

ЛОНДОН, 28 августа. /ТАСС/. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудили в среду необходимость соблюдения Дамаском и Москвой своих международных обязательств в Идлибе. Об этом сообщил в среду представитель британского премьера по итогам состоявшегося телефонного разговора двух лидеров.

"По поводу Сирии премьер-министр и президент осудили недавние нападения режима [президента САР Башара] Асада на гражданских лиц в Идлибе. Они выразили обеспокоенность гуманитарной ситуацией и обсудили необходимость того, чтобы [сирийский] режим и Россия придерживались своих обязательств в рамках международного права", - говорится в распространенном сообщении представителя Джонсона.

"Премьер-министр предоставил последнюю информацию по [саммиту] Группы семи (G7). Оба лидера согласились с важностью предотвращения получения Ираном ядерного оружия", - добавил он.

19 августа 2019 года армейская колонна ВС Турции подверглась обстрелу в провинции Идлиб, когда направлялась на усиление наблюдательного поста номер девять. Конвой двигался по трассе Алеппо - Дамаск и, как считает МИД Сирии, мог доставлять оружие оппозиции в городе Хан-Шейхун, на который наступает сирийская армия. Удар, по заявлению Минобороны Турции, нанесла сирийская авиация.

1 августа 2019 года было достигнуто соглашение о вступлении в силу режима прекращения огня между сирийской армией и вооруженными группировками. Спустя три дня перемирие было нарушено боевиками.

В 2017 году в провинции Идлиб и пограничных районах Алеппо, Латакии и Хамы была создана северная зона деэскалации. На ее территории сейчас действуют 12 наблюдательных постов турецкой армии.