Верховная рада нового созыва соберется на первое заседание

КИЕВ, 29 августа. /ТАСС/. Депутаты Верховной рады IX созыва соберутся в четверг на свое первое заседание. Присягу примут 424 народных избранника, и, как ожидается, впервые в истории Украины будет объявлено о сформированном парламентском большинстве из представителей президентской партии "Слуга народа".

По словам лидера партии Дмитрия Разумкова, торжественная церемония, которая начнется в 10:00, пройдет по стандартному сценарию, предусмотренному регламентом. На церемонию приглашены гости, среди которых представители ПАСЕ, Европейского парламента, Парламентской ассамблеи ОБСЕ и другие.

Депутаты, как положено, примут присягу. Эта церемония будет проходить на втором этаже парламента при участии представителей Центральной избирательной комиссии. Там же им вручат депутатские удостоверения.

Первое пленарное заседание нового украинского парламента начнется после традиционного перерыва - в 13:00.

По данным украинского издания "Страна", на первом заседании будет сформирован президиум. Накануне депутаты нового созыва Рады уже утвердили его состав: в него вошли Разумков, его однопартиец и представитель Зеленского в парламенте Руслан Стефанчук, Юлий Иоффе от "Оппозиционной платформы - За жизнь", Андрей Кожемякин от партии "Батькивщина", Михаил Забродский от "Европейской солидарности" и Ярослав Железняк от "Голоса".

Ранее также подготовительная группа по организации заседания парламента уже сформировала составы 23 комитетов. В результате длительных переговоров депутаты от "Слуги народа" возглавят 19 комитетов. По одной должности председателя в комитетах получили "Оппозиционная платформа - За жизнь", "Батькивщина" и "Европейская солидарность", а также представитель из внефракционных депутатов. Партия "Голос" не возглавит ни одного комитета, ее представители займут места только заместителей и секретарей. Утверждение вопроса о составе парламентских комитетов значится в распространенной повестке лишь двадцатым пунктом.

Парламентское большинство

Большинство в новой Раде впервые в истории Украины будет состоять из представителей президентской партии "Слуга народа". По результатам внеочередных парламентских выборов 21 июля она получила 254 мандата и не нуждается в коалиции с другими фракциями, поскольку для принятия законопроектов требуется простое большинство - 226 голосов (считается от утвержденного состава парламента Украины в 450 депутатов с учетом неподконтрольной Киеву части Донбасса и Крыма - прим. ТАСС). "Оппозиционной платформе - За жизнь" (лидеры - Юрий Бойко, Вадим Рабинович и Виктор Медведчук) досталось 43 кресла, "Батькивщине" Юлии Тимошенко - 26, "Европейской солидарности" Петра Порошенко - 25, "Голосу" Святослава Вакарчука - 20. Представители других партий получили 10 мандатов, самовыдвиженцы - 46.

"Оппозиционная платформа" уже давно заявила, что останется оппозиционной силой, а внефракционные депутаты, согласно информации СМИ, объявят о создании депутатской группы, которая формируется по инициативе главы МВД Арсена Авакова и бизнесмена Игоря Коломойского и станет сателлитом "Слуги народа".

Пункт о создании возможной коалиции в повестке значится шестым по счету.

Кадровые вопросы

Несмотря на отсутствие официальной информации, на заседании в четверг перед депутатами, скорее всего, выступит Владимир Зеленский. Уже несколько дней в украинской прессе обсуждается вопрос о том, что глава государства в своем обращении к парламенту будет рекомендовать назначить главой нового правительства Алексея Гончарука - ныне заместителя офиса президента. Вопрос о премьер-министре в повестке присутствует третьим пунктом.

"Если мы говорим о сложении полномочий действующего правительства, то это происходит в соответствии с законодательством, это произойдет обязательно: в повестке дня числятся и вопросы о главе правительства, и о правительстве", - подтвердил журналистам в среду вечером Разумков. В то же время кандидатуры на посты глав министерств остаются интригой. Согласно распространенной повестке, депутаты будут определяться с министрами иностранных дел, обороны, главой Службы безопасности Украины и новым генеральным прокурором.

Безусловно, новый состав Рады изберет в четверг спикера. Партия "Слуга народа" рекомендовала предложить на эту должность Разумкова, а на пост первого вице-спикера - Руслана Стефанчука. Должность же вице-спикера, на которую претендовали партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" и "Европейская солидарность" Петра Порошенко, достанется, скорее всего, внефракционному депутату.

В повестке дня у депутатов в четверг значится всего 27 вопросов, среди которых и законодательные. По словам Разумкова, народным избранникам предстоит рассмотреть и законопроект о снятии депутатской неприкосновенности.