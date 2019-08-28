Эрдоган не исключил возможность покупки Су-35 и Су-57 вместо F-35

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что не исключает возможность покупки российских истребителей Су-35 и Су-57 вместо американских самолетов F-35. Об этом в четверг информировал телеканал "Си-эн-эн тюрк".

"Почему бы и нет", - сказал Эрдоган, отвечая на вопрос журналистов о том, рассматриваются ли российские истребители среди альтернатив покупке F-35.