Эрдоган не исключил возможность покупки Су-35 и Су-57 вместо F-35

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что не исключает возможность покупки российских истребителей Су-35 и Су-57 вместо американских самолетов F-35. Об этом в четверг информировал телеканал "Си-эн-эн тюрк".
На эту тему
- В США назвали условие, при котором возможно возвращение Турции в программу F-35
- Россия и Турция обсуждают поставку российских систем РЭБ, истребителей Су-35 и Су-57
- США пока не решили, кому будут переданы предназначавшиеся Турции F-35
- Кремль не комментирует, обращалась ли Турция к РФ с предложением о поставке Су-35
"Почему бы и нет", - сказал Эрдоган, отвечая на вопрос журналистов о том, рассматриваются ли российские истребители среди альтернатив покупке F-35.