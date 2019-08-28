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Эрдоган не исключил возможность покупки Су-35 и Су-57 вместо F-35

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган Алексей Никольский/ТАСС
Описание
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
© Алексей Никольский/ТАСС

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что не исключает возможность покупки российских истребителей Су-35 и Су-57 вместо американских самолетов F-35. Об этом в четверг информировал телеканал "Си-эн-эн тюрк".

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"Почему бы и нет", - сказал Эрдоган, отвечая на вопрос журналистов о том, рассматриваются ли российские истребители среди альтернатив покупке F-35.

Теги
ТурцияРоссияЭрдоган, Реджеп Тайип
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