Британские лейбористы заявили о намерении провести в парламенте дебаты по Brexit

ЛОНДОН, 29 августа. /ТАСС/. Британская оппозиционная Лейбористская партия предпримет попытку провести на следующей неделе в парламенте внеплановые дебаты по теме Brexit с целью продлить срок переговоров с Евросоюзом. Об этом заявил в четверг в интервью телеканалу Sky News представитель основной оппозиционной партии королевства по вопросам торговли Барри Гардинер.

"В понедельник мы попытаемся провести внеплановые дебаты. На них мы постараемся добиться от правительства продления (переговоров с ЕС об условиях Brexit - прим. ТАСС)", - сказал он. "У правительства нет мандата на выход из ЕС без сделки", - добавил Гардинер.

Королева Елизавета II официально одобрила в среду приостановку работы парламента Великобритании по запросу премьер-министра Бориса Джонсона. Отсрочка заседаний парламента должна вступить в силу "не ранее понедельника, 9 сентября, и не позднее четверга, 12 сентября 2019 года" и продлиться "до понедельника, 14 октября 2019 года". Джонсон при этом отверг утверждение, что данный шаг направлен на то, чтобы помешать депутатам заблокировать выход страны из Евросоюза без соглашения об условиях Brexit. Парламентарии от Лейбористской партии и их коллеги из других партий, в том числе в лагере консерваторов, подвергли резкой критике это решение. Крайней датой Brexit определено 31 октября.