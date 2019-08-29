Ереванский суд рассмотрит ходатайство об аресте экс-министра финансов Армении

ЕРЕВАН, 29 августа. /ТАСС/. Суд общей юрисдикции Еревана рассмотрит ходатайство следователей Службы национальной безопасности (СНБ) об аресте бывшего министра финансов, экс-начальника Комитета государственных доходов страны Гагика Хачатряна, который обвиняется в растрате государственных средств в особо крупных размерах и превышении служебных полномочий. Об этом в четверг сообщил ТАСС адвокат Хачатряна Ерем Саркисян.

"Следственные органы представили ходатайство в суд общей юрисдикции об аресте Хачатряна", - отметил он.

Ранее адвокатская команда Хачатряна сообщила, что опротестовала решение следователя СНБ о его задержании.

Хачатрян был задержан во вторник. В пресс-релизе СНБ указывается, что он проходит по уголовному делу о растрате государственных средств в особо крупных размерах и превышении служебных полномочий.

Гагик Хачатрян был одной из ключевых политических фигур во время нахождения на посту президента Сержа Саргсяна (2008-2018 годы). С 2008 до 2014 года Хачатрян занимал должность главы Комитета государственных доходов, а с 2014 до конца 2016 года был министром финансов республики.