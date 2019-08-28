Защита экс-министра финансов Армении опротестовала решение о его задержании

ЕРЕВАН, 28 августа. /ТАСС/. Адвокатская группа экс-министра финансов, бывшего главы Комитета государственных доходов Армении Гагика Хачатряна, который подозревается в растрате государственных средств в особо крупных размерах и превышении служебных полномочий, опротестовала решение следователя Службы национальной безопасности (СНБ) о его задержании. Об этом в среду сообщил ТАСС адвокат задержанного Хачатряна Ерем Саркисян.

"Сегодня мы опротестовали решение о задержании нашего подзащитного в суде. Хачатряна подозревают в совершении преступлений в годы работы в Комитете госдоходов страны. Я вчера говорил и еще раз повторяю, что если он хотел скрыться от следствия, то остался бы за рубежом, где он находился для лечения", - отметил адвокат.

Хачатрян был задержан во вторник. В пресс-релизе СНБ указывается, что он проходит по уголовному делу о растрате государственных средств в особо крупных размерах и превышении служебных полномочий.

Гагик Хачатрян был одной из ключевых политических фигур во время нахождения на посту президента Сержа Саргсяна (2008-2018 годы). С 2008 до 2014 года Хачатрян занимал должность главы Комитета государственных доходов, а с 2014 до конца 2016 года был министром финансов республики.