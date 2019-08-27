Защита экс-министра финансов Армении намерена опротестовать решение о его задержании

ЕРЕВАН, 27 августа. /ТАСС/. Защита задержанного экс-министра финансов, бывшего главы Комитета государственных доходов Армении Гагика Хачатряна, который подозревается в растрате государственных средств в особо крупных размерах и превышении служебных полномочий, намерена опротестовать решение следователя Службы национальной безопасности (СНБ) о его задержании. Об этом во вторник вечером заявил журналистам адвокат Хачатряна Ерем Саркисян.

"Мы намерены в суде опротестовать решение СНБ о задержании нашего подзащитного. Хачатрян лечился в Германии и после первого же звонка следователей вернулся в Армению. Если бы он хотел скрыться от следствия, то не приехал бы назад. Решение о его задержании неправомерное", - заявил адвокат.

Хачатрян был задержан во вторник. В пресс-релизе СНБ указывается, что он проходит по уголовному делу о растрате государственных средств в особо крупных размерах и превышении служебных полномочий.

Гагик Хачатрян был одной из ключевых политических фигур во время нахождения на посту президента Сержа Саргсяна (2008-2018 годы). С 2008 до 2014 года Хачатрян занимал должность главы Комитета государственных доходов, а с 2014 до конца 2016 года был министром финансов республики.