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Давид Арахамия возглавил фракцию "Слуги народа" в Раде

Он стал депутатом Верховной рады от партии "Слуга народа" после внеочередных выборов в парламент 21 июля

КИЕВ, 29 августа. /ТАСС/. Давид Арахамия избран главой фракции партии "Слуга народа" в Верховной раде. Об этом в четверг сообщил телеканал "112 Украина".

Давид Арахамия родился 23 мая 1979 года в Сочи, затем до 12 лет проживал в Грузии, откуда его семья переехала в украинский Николаев. Является соучредителем международной IT-компании Template Monster со штаб-квартирой в США, с 2016 года возглавлял международную платформу по созданию сайтов Weblium, основатель волонтерской организации "Народный проект", которая помогает украинским военным в Донбассе. В августе 2014 стал советником главы Николаевской облгосадминистрации по вопросам волонтерской деятельности, в сентябре - уполномоченным министра обороны по вопросам закупок, в октябре - советником министра обороны и председателем Совета волонтеров при Министерстве обороны Украины.

В июне 2019 года Арахамия указом Зеленского был назначен секретарем Национального инвестиционного совета Украины, а после внеочередных выборов в Раду 21 июля стал депутатом Рады от партии "Слуга народа".

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