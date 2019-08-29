Партия "Слуга народа" предложила Рябошапку на пост генпрокурора Украины

КИЕВ, 29 августа. /ТАСС/. Парламентская фракция партии "Слуга народа" предложила назначить заместителя главы офиса президента Украины Руслан Рябошапку генеральным прокурором страны. Об этом в четверг сообщил журналистам депутат от "Слуги народа" Никита Потураев.

"Как ожидалось, Алексей Гончарук - премьер, Руслан Рябошапка - генпрокурор, Иван Баканов - глава Службы безопасности Украины, Оксана Маркарова - министр финансов, Владимир Бородянский - министр будущего объединенного Министерства по молодежной политике, культуре и спорту", - сказал он.

Ранее Рябошапка говорил, что готов возглавить Генеральную прокуратуру и реформировать ведомство, упразднив военную прокуратуру.

Рябошапка с марта 2014 года был заместителем министра юстиции, с весны 2016 года до июня 2017 года - член Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции. 21 мая назначен заместителем главы администрации президента Украины, отвечал за правовой блок и отношения президента с судами. Член делегации Украины для участия в работе Группы государств Совета Европы против коррупции (GRECO), с 25 июня 2019 года возглавляет Национальный совет по вопросам антикоррупционной политики.