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СМИ: экс-министр здравоохранения Украины Богатырева вышла из СИЗО под залог

Залог в размере $238 тыс. внес член "Оппозиционного блока" Вадим Новинский

КИЕВ, 29 августа. /ТАСС/. Раиса Богатырева, которая в период президентства Виктора Януковича возглавляла Министерство здравоохранения Украины, выпущена из СИЗО под залог, который внес член "Оппозиционного блока" Вадим Новинский.

"Вадим Новинский внес залог в размере 6 млн гривен (около $238 тыс. - прим. ТАСС) за экс-министра здравоохранения времен Януковича Раису Богатыреву, которую взяли под стражу на 60 дней", - сообщило издание "Обозреватель" в четверг.

Во вторник Богатыреву задержали пограничники в аэропорту Жуляны по прибытии из Минска, так как она находилась в черном списке "одного из правоохранительных органов". Впоследствии она была арестована. Экс-министра подозревают в махинациях с бюджетными средствами в особо крупном размере, в частности при закупках лекарственных средств и изделий медицинского назначения. По данным СМИ, она находилась за пределами Украины почти пять лет.

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