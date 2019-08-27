Экс-министр здравоохранения Украины задержана в аэропорту Киева

КИЕВ, 27 августа. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов во вторник в киевском аэропорту Жуляны задержали Раису Богатыреву, которая в период президентства Виктора Януковича возглавляла Министерство здравоохранения Украины. Об этом сообщили в Госпогранслужбе страны.

"Богатыреву выявили на рейсе, который прибыл из Минска. Пограничники выяснили, что есть поручение одного из правоохранительных органов", - цитирует сообщение ведомства издание "Украинская правда".

Экс-министра подозревают в махинациях с бюджетными средствами в особо крупном размере, в частности при закупках лекарственных средств и изделий медицинского назначения. По данным СМИ, она находилась за пределами Украины почти пять лет.