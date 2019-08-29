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Гройсман объявил о сложении полномочий своего кабинета перед новой Радой

Владимир Гройсман назвал три года работы в должности премьера непростыми и поблагодарил украинцев и коллег за сотрудничество

КИЕВ, 29 августа. /ТАСС/. Правительство Украины во главе с Владимиром Гройсманом объявило о сложении своих полномочий перед новоизбранной Верховной радой. Заявление с трибуны огласил сам премьер.

"В соответствии с конституцией я как премьер-министр и правительство складываем полномочия перед Верховной радой. Сегодня я делаю заявление перед Радой", - сказал он.

Гройсман назвал три года работы в должности премьера "непростыми", поблагодарил украинцев и коллег за сотрудничество и пожелал успехов преемникам.

В то же время председательствующий в парламенте Дмитрий Разумков пояснил, что полномочия старого кабмина прекращаются после того, как будут избраны члены нового правительства.

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УкраинаГройсман, Владимир Борисович
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