Экс-президент Польши заявил, что США перестали быть "империей добра"

ВАРШАВА, 29 августа. /ТАСС/. Лауреат Нобелевской премии мира, экс-президент Польши Лех Валенса считает, что США утратили позиции мирового лидера "в морально-политическом смысле". Такую точку зрения он высказал в опубликованном в четверг интервью газете Rzeczpospolita, отвечая на вопрос о предстоящем визите президента США Дональда Трампа в республику.

"У меня есть послание президенту Трампу: в течение многих лет Соединенные Штаты были империей добра, которая вела мир. Сегодня США перестали быть крупнейшей мировой державой. В военном отношении у вас все еще есть преимущество, в экономическом отношении вы все еще немного доминируете над другими, но в морально-политическом отношении США перестали быть мировым лидером", - отметил Валенса.

"Президент Трамп, я призываю вас восстановить позиции мирового лидера для США. Миру нужно лидерство, лидерство США. Морально-политическое, а не только экономическое и военное. Это мое послание нашим американским друзьям и самому президенту Трампу", - добавил он.

Президент США посетит Польшу 31 августа - 2 сентября.