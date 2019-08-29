Суд Киева открыл дело о запрете генпрокурору Украины выезда из страны

КИЕВ, 29 августа. /ТАСС/. Окружной административный суд города Киева открыл дело о запрете выезда за пределы страны генеральному прокурору Юрию Луценко. Об этом в четверг сообщила пресс-служба суда.

"Окружной административный суд города Киева открыл производство по делу по иску [экс-мэра Киева] Леонида Черновецкого к Государственной пограничной службе и генеральному прокурору Юрию Луценко", - проинформировала пресс-служба.

При этом уточняется, что "истец просит суд в интересах народа Украины запретить Юрию Луценко выезд за границу сразу после его освобождения от должности с целью недопущения избежания уголовной ответственности за преступления, совершенные в должности генерального прокурора". Истец также просит суд обязать Госпогранслужбу Украины ограничить выезд Луценко за пределы страны.

Ожидается, что в четверг новый украинский парламент рассмотрит вопрос о смене генпрокурора страны.