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Суд Киева открыл дело о запрете генпрокурору Украины выезда из страны

Истец просит суд запретить Юрию Луценко выезд за границу после его освобождения от должности, чтобы он не смог избежать уголовной ответственности за преступления, совершенные на посту генпрокурора

КИЕВ, 29 августа. /ТАСС/. Окружной административный суд города Киева открыл дело о запрете выезда за пределы страны генеральному прокурору Юрию Луценко. Об этом в четверг сообщила пресс-служба суда.

"Окружной административный суд города Киева открыл производство по делу по иску [экс-мэра Киева] Леонида Черновецкого к Государственной пограничной службе и генеральному прокурору Юрию Луценко", - проинформировала пресс-служба.

При этом уточняется, что "истец просит суд в интересах народа Украины запретить Юрию Луценко выезд за границу сразу после его освобождения от должности с целью недопущения избежания уголовной ответственности за преступления, совершенные в должности генерального прокурора". Истец также просит суд обязать Госпогранслужбу Украины ограничить выезд Луценко за пределы страны.

Ожидается, что в четверг новый украинский парламент рассмотрит вопрос о смене генпрокурора страны.

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УкраинаЛуценко, Юрий Витальевич
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