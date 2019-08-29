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Кризис в Сирии

Трамп и Эрдоган обсудили гуманитарную ситуацию в Идлибе

Как сообщили в Белом доме, стороны также обсудили ряд двусторонних вопросов, в частности, усилия по наращиванию торговли

ВАШИНГТОН, 29 августа. /ТАСС/. Президенты США и Турции Дональд Трамп и Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора выразили "общую обеспокоенность гуманитарной ситуацией" в сирийском Идлибе. Об этом сообщила в четверг пресс-служба Белого дома.

"Разговор касался ряда региональных и двусторонних вопросов, в частности усилий по наращиванию торговли, - отмечается в распространенном пресс-релизе. - Стороны выразили общую обеспокоенность гуманитарной ситуацией в Идлибе".

Как сообщило Анатолийское агентство, лидеры двух стран достигли согласия по вопросу защиты гражданского населения в этой сирийской провинции. Они также условились продолжать сотрудничество, чтобы не допустить нового гуманитарного кризиса.

Теги
СШАСирияТурцияКризис в СирииЭрдоган, Реджеп ТайипТрамп, Дональд
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