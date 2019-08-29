Минюст США обвинил экс-главу ФБР Джеймса Коми в нарушении служебных правил

ТАСС, 29 августа. Бывший директор Федерального бюро расследований (ФБР) США Джеймс Коми нарушил правила ведомства и трудовой договор, разглашая служебную информацию. Об этом говорится в докладе, распространенном в четверг американским Минюстом.

"Мы пришли к выводу, что хранение, обработка и распространение Коми некоторых документов нарушали политику ФБР, а также условия трудового договора", - сказано в документе.

В мае 2017 года президент США Дональд Трамп отправил Коми в отставку, заявив, что не был удовлетворен его работой. Коми был назначен на должность руководителя одной из ключевых американских спецслужб летом 2013 года при администрации Барака Обамы.

Экс-глава ФБР не скрывал, что втайне от президента записывал впечатления от встреч с ним и делился записями с журналистом. Коми написал мемуары "Высшая лояльность: правда, ложь и лидерство", вышедшие в свет в апреле 2018 года. Автор дает нелестные характеристики Трампу, называя человеком, "не связанным правдой", а его стиль руководства характеризует как "продиктованный эгоизмом".