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Минюст США обвинил экс-главу ФБР Джеймса Коми в нарушении служебных правил

Отмечается, что также бывший руководитель Федерального бюро расследований нарушил условия трудового договора

ТАСС, 29 августа. Бывший директор Федерального бюро расследований (ФБР) США Джеймс Коми нарушил правила ведомства и трудовой договор, разглашая служебную информацию. Об этом говорится в докладе, распространенном в четверг американским Минюстом.

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"Мы пришли к выводу, что хранение, обработка и распространение Коми некоторых документов нарушали политику ФБР, а также условия трудового договора", - сказано в документе.

В мае 2017 года президент США Дональд Трамп отправил Коми в отставку, заявив, что не был удовлетворен его работой. Коми был назначен на должность руководителя одной из ключевых американских спецслужб летом 2013 года при администрации Барака Обамы.

Экс-глава ФБР не скрывал, что втайне от президента записывал впечатления от встреч с ним и делился записями с журналистом. Коми написал мемуары "Высшая лояльность: правда, ложь и лидерство", вышедшие в свет в апреле 2018 года. Автор дает нелестные характеристики Трампу, называя человеком, "не связанным правдой", а его стиль руководства характеризует как "продиктованный эгоизмом".

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СШАКоми, Джеймс
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