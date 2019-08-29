Пентагон в настоящее время не собирается создавать третью базу перехватчиков системы ПРО

ВАШИНГТОН, 29 августа. /ТАСС/. Министерство обороны США в настоящее время не собирается создавать третью базу перехватчиков системы противоракетной обороны (ПРО) на континентальной части Соединенных Штатов. Об этом говорится в опубликованном в четверг заявлении Агентства по ПРО Пентагона в электронной базе Федерального реестра США (сборник официальных документов американского правительства).

"В соответствии со Стратегией дальнейшего развития американской системы ПРО от 2019 года, Минобороны не имеет предлагаемых мер, бюджетных полномочий или указания по развертыванию [третьей] континентальной базы перехватчиков и не предлагает развертывать [третью] континентальную базу перехватчиков в настоящее время. В силу этих обстоятельств предпочтительным вариантом является "альтернатива непринятия никаких действий" - отказ от размещения", - отмечается в документе.

В Пентагоне считают, что для обеспечения безопасности достаточно двух уже существующих баз перехватчиков, расположенных на Западном побережье США. "Ныне действующие базы на Аляске и в Калифорнии обеспечивают необходимую защиту родины от нанесения ракетного удара такими странами, как Северная Корея и Иран", - утверждается в заявлении. Речь идет о базах Форт-Грили на Аляске и Ванденберг в Калифорнии.

В мае и июле военное ведомство сообщало о том, что еще не приняло решение по поводу развертывания третьей базы и не имеет предпочтительного варианта на этот счет.

В Агентстве по ПРО пока не ответили на просьбу корр. ТАСС пояснить и привести детали такого решения.

В случае, если все же президентом будет утверждено решение о создании третьей базы, пояснили в Пентагоне, она будет построена по аналогии с объектом на Аляске. На ее территории будут установлены до 60 ракет-перехватчиков наземного базирования. В документе подчеркивается, что эти перехватчики будут запускаться только лишь с целью "обороны страны", "на территории базы никаких испытаний проводится не будет".

О планах строительства третьей базы

В начале мая на слушаниях в Конгрессе на тот момент и.о. американского министра обороны Патрик Шанахан заявил, что власти приняли решение о том, создавать или нет третью базу перехватчиков на континентальной части США. Отвечая на вопросы законодателей, он сначала ответил утвердительно, но затем добавил, что не полностью в этом уверен, пообещал перепроверить.

Конгресс с 2013 года выделял Пентагону десятки миллионов долларов на изучение возможности создания третьей базы перехватчиков шахтного базирования системы ПРО на северо-востоке США - якобы для защиты от ракетной угрозы, исходящей от Ирана. Ранее американское военное ведомство заявляло, что считает этот проект нецелесообразным. Впоследствии оно, следуя положениям принятого в США законодательства, стало изучать возможность создания такого объекта. В качестве возможных районов размещения третьей базы перехватчиков Агентство по ПРО Пентагона называет три военные базы, расположенные в штатах Мичиган, Нью-Йорк и Огайо. Как отмечается в распространенном в четверг документе, при возможном строительстве базы будут затронуты заболоченные области.