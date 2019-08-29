Более 1,5 млн человек подписали петицию против приостановки работы парламента Британии

"Работа парламента не может быть приостановлена, и он не может быть распущен до того момента, пока предусмотренный статьей 50 [Лиссабонского договора о ЕС] срок [переговоров] не будет значительным образом продлен или Великобритания не откажется от намерения выйти из Евросоюза", - говорится в тексте петиции, которая уже оказалась на втором месте среди самых популярных в истории британского парламента.

Она была размещена на сайте Вестминстера 6 августа, и ей понадобилось более 22 дней, или 531 час, чтобы преодолеть отметку в 10 тыс. подписей. Все изменилось после того, как премьер-министр Борис Джонсон в среду объявил о том, что получил санкцию королевы Елизаветы II на то, чтобы приостановить работу парламента до 14 октября. Всего за один час после этого коллективное обращение подписали 100 тыс. человек, к полуночи число подписавшихся составило 1 млн, а ко второй половине следующего дня - 1,5 млн.

Пока рекорд принадлежит поданной в начале года петиции за отмену Brexit. Она набрала 6,1 млн подписей.

Согласно действующей в Великобритании процедуре, любое онлайн-обращение, набравшее более 10 тыс. подписей, требует официальной реакции правительства, а после достижения отметки в 100 тыс. должно быть рассмотрено в парламенте. Вместе с тем, как показывает практика, петиции по Brexit, которых с момента референдума 2016 года было зарегистрировано несколько десятков, не в силах каким-то образом повлиять на процесс выхода из ЕС.

Отсрочка заседаний парламента должна вступить в силу не ранее 9 сентября и не позднее 12 сентября и продлиться до 14 октября. Джонсон при этом отверг утверждение, что данный шаг направлен на то, чтобы помешать депутатам заблокировать выход страны из Евросоюза без соглашения об условиях Brexit. Парламентарии от Лейбористской партии и их коллеги из других партий, в том числе из лагеря консерваторов, подвергли резкой критике это решение, не исключив объявления вотума недоверия правительству и созыва всеобщих досрочных выборов. Brexit запланирован на 31 октября.