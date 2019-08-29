Верховная рада IX созыва в первый день работы заседала около 16 часов

КИЕВ, 30 августа. /ТАСС/. Первый день работы Верховной рады IX созыва продлился около 16 часов.

Депутаты собрались в зале парламента в 10:00 в четверг на торжественное заседание, после которого приняли присягу. В 13:00 парламентарии приступили к кадровым и другим вопросам.

На заседании, которое продлилось до 2:13 пятницы, депутаты назначили новое руководство парламента, кабинет министров, генпрокурора, главу Службы безопасности Украины, а также предварительно одобрили законопроект о снятии депутатской неприкосновенности и другие инициативы.

Все решения принимали быстро за счет голосов, главным образом, пропрезидентской партии "Слуга народа", фракция которой сформировала большинство в Раде.

По предварительным данным, парламент должен вновь собраться 3 сентября.