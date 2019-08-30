Власти Индонезии отвергли возможность проведения референдума о независимости Папуа

СИНГАПУР, 30 августа. /ТАСС/. Власти Индонезии заявили о невозможности отделения восточных провинций Папуа и Западное Папуа и потребовали прекратить призывы к проведению референдума о самоопределении. Как пишет в пятницу газета The Jakarta Post, с таким заявлением выступил министр-координатор по вопросам политики, юстиции и безопасности Виранто.

"Выдвигаемые требования о референдуме не уместны. Единство государства Индонезия является окончательным статусом, который был закреплен в 1962 году между Индонезией и Нидерландами, признавшими Папуа и Западное Папуа законной территорией республики", - подчеркнул министр. "Переговоры об изменении подобного статуса невозможны", - добавил он. По его словам, "референдумы проводятся в тех случаях, когда оккупированным территориям предоставляется право выбора - получить независимость или же остаться в нынешних границах". Однако Папуа и Западное Папуа не являются оккупированными районами", - отметил Виранто.

Министр также рассказал, что "за время нахождения у власти президента Джоко Видодо (с 2014 года - прим. ТАСС) этим провинциям были выделены рекордные $6,5 млрд, в казну правительства из этих районов поступило за все время в 3,5 раза меньше средств". "Поэтому демонстранты не вправе говорить о якобы несправедливом отношении к папуасам - коренным жителям Папуа и Западное Папуа", - подчеркнул Виранто.

Причины беспорядков

Беспорядки на востоке Индонезии продолжаются почти две недели, формальным поводом послужил инцидент 18 августа во втором по величине городе страны Сурабая (административный центр провинции Восточная Ява). По свидетельству очевидцев, студенты яванцы, представители крупнейшей этнической группы, начали оскорблять, а затем избивать учащихся из Папуа и Западное Папуа. По их словам, папуасы отказывались праздновать отмечаемый 17 августа День независимости, а также порвали национальные флаги.

После этого на улицы крупных городов этих двух провинций ежедневно выходят тысячи протестующих, которые требуют прекратить расовую дискриминацию, а также провести референдум о независимости от Джакарты. В последние дни демонстрации перерастают в столкновения с силами правопорядка, митингующие устраивают погромы административных зданий, магазинов, гостиниц и прочее. За это время в результате беспорядков погибли три человека, в том числе один военнослужащий.

Власти не исключают, что активное участие в акциях протеста принимают боевики запрещенной в стране сепаратистской группировки "Движение "Свободное Папуа", которая выступает за отделение этих провинций от Индонезии. На их счету несколько крупных терактов, в том числе недавнее нападение на группу рабочих, которые были заняты в одном из инфраструктурных проектов. Тогда от рук экстремистов погибли 19 человек.

В 1961 году после прекращения голландской колонизации Папуа объявило о своей независимости. Однако власти Индонезии к 1969 году установили свой контроль над территорией, который сохраняется по настоящее время. Статус индонезийской автономной провинции Папуа получило в 2003 году.